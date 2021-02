Le Premier et la ministre de l’Intérieur rappellent à l’ordre Nollet: «La loi s’applique à tout le monde»

« Les règles s’appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison : lutter contre la propagation du virus », a ainsi rappelé mercredi Tom Meulenbergs, dans une réaction envoyée à Belga.

M. Nollet a reconnu sur les ondes de La Première (RTBF) qu’il ne respectait plus depuis quelques semaines la bulle d’une personne en intérieur en vigueur depuis novembre.

« Respecter les règles en vigueur est le meilleur moyen de garder les chiffres sous contrôle. Les derniers mois l’ont prouvé. Mais bien sûr, c’est difficile. Nous voulons tous retrouver au plus vite notre vie d’avant. C’est la raison pour laquelle le Comité de concertation examinera également vendredi comment donner plus de perspectives dans les semaines et les mois à venir, sans prendre le risque d’une troisième vague. »

Rappel à l’ordre de la ministre de l’Intérieur

« La loi s’applique à tout le monde. Et Monsieur Jean-Marc Nollet devrait, de par sa fonction, donner le bon exemple. Je regrette donc les propos qu’il a tenus dans la presse », a déploré la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), dans une réaction envoyée à Belga.

« Je comprends que les règles pèsent sur certaines personnes. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous prenons, avec le Comité de concertation, ces décisions », commente Annelies Verlinden. « Nous le faisons car nous n’avons pas d’autre choix. Nous cherchons cependant toujours l’équilibre entre la situation épidémiologique dans notre pays et le bien-être mental des Belges. »

La sortie de Jean-Marc Nollet, coprésident d’un parti siégeant au sein de la majorité fédérale, a suscité de nombreuses réactions, à deux jours d’un nouveau Comité de concertation destiné à actualiser les règles sanitaires pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Le feu aux poudres

L’aveu de M. Nollet a immédiatement suscité une réaction du président du PS Paul Magnette. « Si un président de parti explique publiquement qu’il ne respecte pas les règles du confinement, comment attendre des citoyens qu’ils les respectent ? Les bras m’en tombent », a commenté le socialiste sur Twitter.

« Pas d’hypocrisie », a laconiquement ajouté M. Nollet sur ce même réseau.

Pour le président de DéFI François De Smet, « si les règles sont injustes, il faut les changer ; si elles sont justes, il faut les assumer et donner l’exemple ». Le parti d’opposition reproche à Ecolo de jouer « un pied dedans, un pied dehors » du gouvernement. Il considère que le comportement des partenaires de la Vivaldi « fragilise l’adhésion déjà fragile de la population. »

Côté CDH, Catherione Fonck a répliqué qu’elle appliquait strictement la règle.