Les histoires interdites de Rappler.com: l’argent

Produites avec le soutien du Centre pulitzer, ces vidéos sur « les histoires interdites de Rappler » ont pour but de faire connaître partout dans le monde des enquêtes que les autorités philippines ont voulu censurer. Elles seront partagées sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AmplifyRappler.

Dès ce lundi 22 février, des médias – dont Le Soir – du monde entier et des organisations de défense de la liberté de la presse partagent une série de 5 vidéos sur la journaliste philippine Maria Ressa et les enquêtes de Rappler.com , le site d’informations en ligne qu’elle a créé en 2012.

« Je pense que les journalistes devraient s’unir. La manière la plus efficace de faire face aux attaques via les médias sociaux et aux autorités qui veulent empêcher les journalistes de faire leur travail, c’est de lutter ensemble », a déclaré Maria Ressa.