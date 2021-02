Le code rouge se prolonge dans les écoles

La ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), a rencontré ce mercredi midi les différents acteurs de l’enseignement secondaire et fondamental pour discuter de l’organisation des prochaines semaines. Le code rouge, et les mesures qui en découlent, sont d’application jusqu’au vendredi 26 février.

Selon le président de la CGSP Enseignement qui était présent à cette réunion, aucune décision n’a été prise à la suite de cette réunion. « Si ce n’est que le code rouge est bel et bien prolongé lundi prochain », précise Joseph Thonon. « Cette volonté ne découle pas des acteurs. De notre côté, nous espérons tous une reprise le plus rapidement possible pour le bien-être des jeunes. »

Une volonté qui ne coïnciderait pas avec la situation sanitaire. Les experts estiment que la situation sanitaire ne permet pas de reprendre l’école en présentiel pour tous les élèves. Lundi prochain, les élèves de maternelles, de primaires, et de secondaires jusqu’à la fin du 1er degré poursuivront les cours en présentiel. Les autres devront continuer l’hybridation (50 % en présentiel, 50 % à distance) pendant quelques semaines. La date de prolongation du code rouge n’a pas encore été avancée.