Coursiers et syndicats manifestent contre l'exploitation des livreurs de repas

Le Collectif des coursiers, la Fédération européenne des travailleurs des transports (European Transport Workers' Federation, ETF) et les syndicats FGTB-UBT/ABVV-BTB, CSC/ACV-Transcom, CGSLB/ACLVB ont manifesté mercredi contre l'exploitation des travailleurs de plateforme et plus particulièrement des livreurs de repas. L'action menée sur le rond-point Schuman à Bruxelles s'inscrit dans le cadre du débat que la Commission européenne entame ce même jour au sujet du statut des travailleurs de plateforme.

Par Belga