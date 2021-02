Baromètre des notaires: les prix de l’immobilier à Schaerbeek (carte interactive)

Le prix médian d’une maison est le plus bas dans le nord et le nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’exception de Laeken, tandis que les maisons les moins chères sont situées à l’ouest, notamment dans les communes de Molenbeek-Saint-Jean et d’Anderlecht. Les communes les plus chères de la région sont Uccle, Etterbeek et Ixelles. La fourchette se situe entre 302.500 euros à Molenbeek-Saint-Jean et 632.500 euros à Uccle. Pour les appartements, la commune d’Anderlecht a le prix médian le plus bas (186.000 euros), tandis qu’il atteint 331.300 euros à Ixelles.