Coronavirus - La pandémie laisse à la traîne pays pauvres et émergents (patronne du FMI)

"Nous estimons qu'à la fin de 2022, le revenu cumulé par habitant sera de 13% inférieur aux projections d'avant la crise dans les économies avancées, contre 18% pour les pays à faible revenu et 22% pour les pays émergents et en développement à l'exclusion de la Chine", souligne Kristalina Georgieva dans un billet de blog publié à l'occasion de la réunion virtuelle des ministres des Finances et des banquiers centraux des pays du groupe G20.

La conséquence directe sera l'augmentation "par millions" du nombre de personnes extrêmement pauvres dans les pays en développement, souligne-t-elle.