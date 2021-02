Steven Gerrard se méfie de l’Antwerp: «Il faudra être intelligent», prévient le coach des Rangers

Les Rangers ont réalisé une excellente opération en s’imposant 3-4 à l’Antwerp la semaine passée en 16e de finale aller de l’Europa League. Les Écossais se trouvent donc en ballottage favorable avant le retour à Ibrox Stadium jeudi soir. L’entraîneur Steven Gerrard met néanmoins ses joueurs en garde.

« Je ne sais pas quelle sera la tactique de l’Antwerp », a confié Gerrard mercredi à la veille de la rencontre. « Le score est ce qu’il est. Nous avons l’avantage. Mais nous ne monterons par sur le terrain avec cette mentalité. Pour nous, c’est une nouvelle rencontre. Nous voulons certainement faire mieux sur le plan défensif. Il doit être plus difficile de jouer au football contre nous. »

Les Rangers ne veulent pas seulement fermer les portes derrière. Gerrard s’attend aussi à du bon travail offensif. « Nous voulons être dangereux et essayer de marquer autant de buts que possible. Nous n’allons pas attendre et défendre le résultat, mais jouer de manière agressive et audacieuse. Nous évoluons à domicile et nous voulons montrer à tout le monde à quel point il est difficile de jouer contre cette équipe quand tu viens à Ibrox. »