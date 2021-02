Coursiers et syndicats manifestent contre l'exploitation des livreurs de repas (2)

Des entreprises comme Uber, Deliveroo et Take Away ne veulent pas entrer dans un débat avec les syndicats pour le moment. Selon ces derniers, les négociations avec la Commission européenne ne devraient pas aboutir à un nouveau statut, car celui-ci sera entièrement adapté à ces sociétés.

"Cela impliquera encore plus de flexibilité, encore moins de droits pour les travailleurs et nous devons éviter cela", souligne M. Peeters. "Les coursiers ne peuvent compter que sur eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent des problèmes ou quand leur moyen de transport est endommagé. Les grandes entreprises se déchargent de leurs responsabilités, mais elles continuent d'engranger des bénéfices. C'est inacceptable".

"Les choix et compromis binaires entre flexibilité et sécurité, entre travail indépendant et emploi, sont dépassés et Deliveroo s'engage à travailler avec les gouvernements et partenaires sociaux pour proposer un modèle à long terme qui permet aux coursiers de bénéficier des deux: la flexibilité qu'ils apprécient et la sécurité qu'ils méritent", réagit une porte-parole de Deliveroo Belgique.

L'entreprise se dit heureuse que la Commission européenne puisse recueillir des informations et organiser une large consultation sur le sujet. "Nous sommes impatients de contribuer aux discussions de manière constructive avec les décideurs politiques et les partenaires sociaux de l'UE sur ce sujet important afin que nous puissions collectivement offrir ce que les coursiers demandent", ajoute-t-elle.