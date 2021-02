L’ancien Diable rouge Laurent Ciman met fin à sa carrière de joueur et devient assistant de Thierry Henry à l’Impact Montréal

L’Impact Montréal a annoncé ce mercredi par communiqué la nomination de l’ancien international belge Laurent Ciman comme entraîneur adjoint de l’équipe première.

« Nous sommes très heureux que Laurent se joigne au groupe d’entraîneurs et qu’il soit de retour au club », a déclaré le directeur sportif du club, Olivier Renard avant de poursuivre. « C’est une association logique et bénéfique, en connaissant surtout l’attachement que Laurent a toujours eu pour ce club et cette ville. Nous pouvons désormais compter sur son expérience après une carrière fructueuse en Europe, en MLS et sur la scène internationale.