Zlatan Ibrahimovic: une semaine entre football…et musique!

L’AC Milan a confirmé mercredi que la star suédoise « s’entraînera(it) mardi, vendredi et samedi dans une structure dédiée (dans la région de San Remo, ville balnéaire de Ligurie, ndlr) et serait suivie par un encadrement mis à disposition par le club ».

Selon la Gazzetta dello sport, le club avait été prévenu de cet engagement extra-sportif du Suédois en août, avant qu’il ne prolonge son contrat d’un an avec l’AC Milan.

« Il ratera quelques entraînements mais il sera là pour les matches. S’il existe un champion capable de gérer cette pression, c’est bien lui », a estimé son entraîneur Stefano Pioli lors d’une conférence de presse à la veille du 16e de finale retour de Ligue Europa contre l’Etoile Rouge (2-2 à l’aller) jeudi à Milan.

« Et je pense même que cela va accroître sa détermination et sa motivation à aider l’équipe », a-t-il ajouté au sujet de l’attaquant de 39 ans, 14 buts cette saison en championnat et grand artisan du redressement des Rossoneri depuis un an.

L’entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic a défendu la participation d’Ibrahimovic à ce festival où les deux hommes, amis dans la vie, pourraient chanter ensemble.