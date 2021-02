Coronavirus en France: un confinement le week-end dans l’agglomération de Dunkerque

L’agglomération de Dunkerque sera soumise dès cette fin de semaine à un confinement local pendant les week-ends, du vendredi soir au lundi matin, pour contrer une incidence « alarmante » de l’épidémie de Covid-19, a annoncé mercredi sur place le ministre de la Santé Olivier Véran.

Dans cette agglomération de 250.000 habitants dont « un sur cent tombe malade chaque semaine », les déplacements le week-end ne seront possibles que pour certains motifs, et les dix plus grands centres commerciaux ne fonctionneront plus qu’en « cliquez-emportez », a précisé le ministre.