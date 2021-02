L’agent de Yannick Carrasco et Thibaut Courtois a construit un labyrinthe fiscal à travers le monde. Son réseau complexe s’étend des Pays-Bas, du Luxembourg et de Chypre aux Seychelles et aux îles Vierges britanniques. Le Diable rouge Thibaut Courtois en a profité. Jusqu’à ce que les autorités fiscales britanniques interviennent.