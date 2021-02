Standard – Anderlecht: un choc entre deux des meilleures défenses du pays

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht ce dimanche donnera avant tout lieu à un choc entre deux défenses solides et organisées. Même si le Standard connaît de sérieuses difficultés ces dernières semaines, avec 10 buts encaissés sur ses cinq derniers matches, et si Anderlecht ne semble jamais à l’abri d’encaisser un but gag suite à une nouvelle erreur défensive, les deux équipes font partie du top 3 des meilleures défenses du pays.

Si Anderlecht semble avoir trouvé son équilibre avec une défense à quatre composée de Delcroix et Miazga en défense centrale, de Lawrence à gauche et de Sardella ou Murillo sur le côté droit, le Standard alterne régulièrement entre une défense à trois (Bokadi, Laifis et Dussenne) avec deux latéraux placés plus haut sur le terrain (Gavory et Siquet), et une défense à quatre classique avec Bokadi replacé en milieu défensif. Une difficulté à trouver la formule gagnante ? Non, plutôt un luxe tactique selon Philippe Albert : « Le Standard ne se cherche pas car si c’était le cas, ils ne feraient pas partie des meilleures défenses de pro League. C’est plutôt un avantage tactique de pouvoir passer d’une défense à trois avec des latéraux offensifs, à une défense à quatre beaucoup plus rigoureuses selon l’adversaire ».