Alexander De Croo est convaincu que l'interdiction des voyages non essentiels est «proportionnée»

Le Premier ministre est convaincu qu'il peut montrer à la Commission européenne que l'interdiction belge des voyages non essentiels est proportionnée et non discriminatoire. Alexander De Croo l’a affirmé ce mercredi. La réponse à la Commission sera décidée au sein du Comité de concertation de ce vendredi.

La Commission a envoyé lundi une lettre aux autorités belges dans laquelle elle fait valoir que des mesures moins restrictives sont possibles pour protéger la santé publique. Elle demande que l'interdiction des voyages non essentiels soit abolie et remplacée par des «mesures plus ciblées» telles que la quarantaine et les tests. La Commission demande une réponse dans les dix jours.

Selon Alexander De Croo, la Commission souligne que les mesures doivent être «proportionnées, temporaires et non discriminatoires.» «Je suis convaincu que nous pouvons prouver que ce que nous avons décidé remplit ces trois conditions», a-t-il déclaré. Il a réaffirmé que la réponse à la Commission sera «discutée et décidée» au sein du Comité de consultation de ce vendredi.