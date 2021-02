Ligue des champions: l’Atalanta défie le Real Madrid, sans Hazard (0-0), Manchester City commence sans De Bruyne contre Mönchengladbach (0-0, direct)

Le Real Madrid et Manchester City abordent en favoris les deux derniers 8es de finale aller de Ligue des champions, programmés ce mercredi, respectivement contre l’Atalanta Bergame et Mönchengladbach.

Le Real devra toutefois composer avec l’absence de son attaquant vedette Karim Benzema, blessé et déjà forfait contre Valladolid dimanche en Liga.

City face à la surprise « Gladbach »

Intraitable leader de la Premier League, Manchester City est invaincu depuis novembre et espère concrétiser mercredi contre Mönchengladbach son excellent début de saison en Ligue des champions (5 victoires et un nul en six rencontres lors des phases de poule).

Kevin De Bruyne commencera sur le banc cette rencontre délocalisée à Budapest, en raison des restrictions liées au Covid-19. Le Diable rouge a pourtant été aligné par Guardiola dimanche contre Arsenal après une blessure au muscle ischio-jambier qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Mönchengladbach – Manchester City