Europa League: pour Franky Vercauteren, l’Antwerp «doit prendre l’initiative» aux Glasgow Rangers jeudi

«Nous devons d’abord faire mieux défensivement, mais aussi développer quelque chose en plus au niveau offensif», a estimé Franky Vercauteren en conférence de presse à la veille du match. «Nous devons prendre l’initiative, parce que l’on doit marquer. Les Rangers sont favoris, mais nous ne partons pas battus. Il faudra une bonne balance entre organisation et aller chercher des occasions de but.»

Abdoulaye Seck absent, Vercauteren est contraint d’improviser au sein de sa défense. «Dans l’axe de la défense, je n’ai pas tellement de possibilités. Ritchie De Laet devra jouer là, et je regarde encore qui pourra évoluer à ses côtés. Pour l’instant nous ne comptons pas non plus sur Alireza Beiranvand (le gardien)».