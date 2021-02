Europa League: Mircea Lucescu, l’entraîneur du Dynamo Kiev, s’attend à un Club de Bruges fort malgré le coronavirus

Même si la Coupe a permis à Nicholson et Teo de reprendre un peu de confiance, les attaquants carolos n’ont pas marqué depuis un mois et demi en championnat et Rezaei n’était même pas du voyage à Waasland-Beveren samedi. Karim Belhocine doit rapidement retrouver la bonne formule pour continuer à envisager le top 4.