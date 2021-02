Restriction de voyage, «passeport vaccinal»: un sommet européen chargé s’ouvre ce jeudi

Inquiets, dix pays de l’UE ont adopté des restrictions à leurs frontières. La Commission européenne a sommé six d’entre eux de s’expliquer sur des restrictions de circulation qu’elle juge disproportionnées, redoutant des dysfonctionnements de chaînes de production.

Les dirigeants des Vingt-Sept se retrouvent par visioconférence à partir de 16H00 (heure belge) au moment où le nombre de contaminations peine à décroître sur le continent, en raison de campagnes de vaccination poussives et de l’essor des variants britannique et sud-africain.

Parmi eux figurent la Belgique, qui interdit tout voyage non essentiels, et l’Allemagne, qui filtre les passages avec la République tchèque, la Slovaquie et le Tyrol autrichien. «La coordination est compliquée car pour les dirigeants, la priorité est de protéger leur population», observe un haut responsable européen, qui s’attend à des «discussions animées».