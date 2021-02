Année 2020 de croissance pour UCB, qui vise 6 milliards de chiffre d'affaires en 2025

UCB fait également état d'une rentabilité sous-jacente (ebitda ajusté) de 1,44 milliard d'euros, en hausse de 1%, et d'un bénéfice net de 761 millions d'euros, en recul lui de 7%. Le bénéfice de base par action se monte à 5,36 euros, contre 5,20 euros en 2019.

Le chiffre d'affaires d'UCB a été porté par le Cimzia, destiné aux personnes atteintes de maladies auto-immunes et inflammatoires, dont les ventes ont atteint près de 1,8 milliard d'euros (+5%) et par l'anti-épilleptique Vimpat, dont les ventes se sont élevées à 1,45 milliard d'euros (+10%).

Les dépenses d'exploitation de la société biopharmaceutique ont augmenté de 14% l'an dernier, à près de 2,9 milliards d'euros, en raison d'une hausse de 10% des frais de marketing et de vente et d'un bond de 23% des dépenses de recherche et développement.