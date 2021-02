La police remplacera l’armée en rue par étapes

Bientôt fini de voir des militaires surveillant gares, aéroports, ambassades et autres sites stratégiques. Ils vont retourner dans leurs casernes et être remplacés à ces endroits par des policiers.

Sur le terrain, la police aura-t-elle le même impact que l’armée, notamment en matière d’armement dissuasif ? Annelies Verlinden se veut rassurante. « Tout ça est bien étudié par nos services. Nous nous sommes assurés que nos policiers disposent de la formation et des moyens pour se défendre et pour sécuriser tous ces endroits. » Et de préciser que « tout sera évalué en permanence pour ne pas prendre le moindre risque. Même si on ne peut jamais garantir la sécurité à 100 %. »

