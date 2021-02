Coronavirus - Le résultat annuel d'AB InBev "considérablement" impacté par la crise

Fermeture de l'horeca et confinement(s)dans une bonne partie du monde ont modifié les habitudes de consommateurs avec notamment des occasions de consommation à domicile et des achats en ligne, note le brasseur.

Pour l'année 2021, AB InBev est plus optimiste, malgré les incertitudes liées à la crise du Covid, et prévoit une "amélioration significative" de ses produits et bénéfices par rapport à l'exercice 2020. "Nous prévoyons une croissance des produits grâce à une combinaison saine des volumes et des prix, se traduisant par une croissance des bénéfices. Nous continuerons d'utiliser efficacement nos ressources tout en renforçant les investissements dans nos marques", précise AB InBev.