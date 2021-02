La Bourse de Tokyo retrouve du tonus dans le sillage de Wall Street

L'indice vedette Nikkei a progressé de 1,67% à 30.168,27 points et l'indice élargi Topix a gagné 1,22% à 1.926,23 points.

La Bourse de New York avait terminé en forte hausse mercredi après de nouvelles déclarations rassurantes du patron de la Banque centrale américaine, qui a réitéré son intention de maintenir des taux d'intérêt bas.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng montait de 1,59% peu avant la clôture. L'indice composite de Shanghai était en légère progression et celui de Shenzhen perdait en revanche du terrain.

Le yen était relativement stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 105,93 yens vers 06H50 GMT contre 105,87 yens mercredi à 21H00 GMT. La monnaie japonaise perdait en revanche du terrain par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 129,03 yens contre 128,81 yens la veille. L'euro variait peu face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,2180 dollar contre 1,2166 dollar mercredi.

Le marché du pétrole poursuivait son ascension après avoir atteint la veille son plus haut en un an, sur fond d'un recul de la production américaine après le passage d'une vague de froid dans les principales régions pétrolières du pays. Le prix du baril américain de WTI progressait de 0,3% à 63,41 dollars vers 06H50 GMT et celui du baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 2,91% à 67,27 dollars.