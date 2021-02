Lingerie: Bénéfice annuel amputé de près d'un tiers pour Van de Velde

Le groupe belge, connu au travers des marques PrimaDonna, Marie Jo et Andres Sarda, a notamment vu ses ventes au détail être pénalisées par les fermetures de magasins, dans le contexte de la crise sanitaire. La baisse des ventes a été la plus prononcée aux Etats-Unis.

Malgré la crise sanitaire, Van de Velde affirme disposer "d'un bilan solide et de liquidités abondantes", avec une trésorerie disponible de 49,8 millions d'euros. "La résurgence de la pandémie Covid-19 sur nos marchés pourrait avoir un effet négatif sur nos activités, notre situation financière, nos flux de trésorerie et nos résultats d'exploitation. La solide structure de financement et de liquidité de Van de Velde est suffisante pour assurer la continuité de l'entreprise", assure-t-elle dans un communiqué.