Munich Re: bénéfice annuel 2020 divisé par deux, dividende maintenu

A contrario les pertes liées aux catastrophes naturelles ont représenté 906 millions d'euros, contre plus de 2 milliards en 2019, et ce malgré un nombre important de sinistres dans le monde. La catastrophe la plus coûteuse aura été l'ouragan Laura qui a frappé fin août la Floride et la Louisiane après les Caraïbes, entraînant environ 280 millions d'euros de remboursements.