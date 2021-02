Le chiffre d'affaires de Deceuninck en légère progression en 2020

L'ebitda ajusté atteint 86 millions d'euros et le bénéfice net 25,6 millions d'euros.

Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,05 euro par action.

Malgré la crise du coronavirus et ses conséquences désastreuses pour beaucoup, Deceuninck affiche un ebitda et des revenus "au plus haut depuis une décennie".