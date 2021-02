Bayer: le glyphosate cause une année 2020 noire, 2021 attendue en rebond

Le résultat opérationnel du groupe (ebit) est également dans le rouge, à -16,1 milliards d'euros, lesté par des "provisions effectuées pour l'accord sur le glyphosate", a précisé le groupe de Leverkusen dans un communiqué.

Bayer est toutefois confiant pour l'année 2021, et "s'attend à une solide croissance opérationnelle et des gains stables en monnaie constante". Le chiffre d'affaire devrait ainsi croître de 3% pour se situer "entre 42 et 43 milliards d'euros", pour un taux de marge opérationnel "autour de 26%".