Aérien: nouvelle lourde perte pour SAS, en quête d'un nouveau patron

Pour son premier trimestre décalé (novembre-janvier), SAS, en quête d'un nouveau CEO depuis janvier, a subi une perte nette de 2,05 milliards de couronnes (environ 200 millions d'euros), contre une perte de 861 millions un an plus tôt, indique le groupe dans son rapport trimestriel.

Le chiffre d'affaires, qui reflète le plongeon du trafic, a plongé de 77% sur un an à 2,28 milliards. Le nombre de passagers est tombé à à peine un million, un plongeon de plus de cinq millions sur un an et un nouveau recul de 900.000 par rapport au trimestre précédent.