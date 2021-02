La Région wallonne fait appel du plan de réorganisation judiciaire d'Asit Biotech

La société biopharmaceutique, active dans le traitement des allergies par immunothérapie, avait signé et communiqué un préaccord non contraignant avec DMS Group le 11 janvier dernier, qui pourrait conduire à l'apport de la division imagerie médicale de DMS Group à Asit biotech.

Ce préaccord est soumis à un certain nombre de conditions suspensives, parmi lesquelles l'approbation par les actionnaires d'Asit biotech et de DMS Group de la transaction envisagée. Dès qu'un accord contraignant aura été conclu et que le ratio d'échange des nouvelles actions sera connu, la société communiquera à ce sujet, précisait-elle.