EVS a réussi à garder la tête hors de l'eau malgré le Covid-19

Le résultat d'exploitation (ebit) chute de plus de 75%, à 5,7 millions d'euros, pour un bénéfice net de 7,2 millions, en contraction de près de deux tiers.

"Même dans une année de pandémie ayant un impact considérable sur l'industrie de l'événementiel et des médias, EVS a permis d'assurer une rentabilité et de se préparer pour la reprise", résume son CEO, Serge Van Heck, cité dans un communiqué.

EVS affiche un carnet de commande de 54,2 millions d'euros au 31 décembre 2020, en hausse de 43,3% par rapport à l'année précédente, dont 12,9 millions pour la location de grands événements liés à des manifestations sportives reportées en 2021. On sait que la pandémie a entraîné un report d'un an des JO de Tokyo et de l'Euro de football, notamment.