Procès Intradel-Uvelia: Alain Mathot acquitté de tous les faits principaux de corruption

Alain Mathot devait répondre devant le tribunal correctionnel de Liège de faits de corruption passive, de faux, de blanchiment, d’abus de biens sociaux et d’infractions aux enchères publiques. L’ex-député-bourgmestre de Seraing était suspecté d’avoir commis ces faits dans le cadre de la construction de l’incinérateur de déchets Uvelia à Herstal. La procédure à son encontre a duré 13 ans.

Le tribunal correctionnel de Liège a acquitté jeudi matin Alain Mathot de tous les faits de corruption, de faux, de blanchiment, d’abus de biens sociaux et d’infractions aux enchères publiques. Le tribunal a analysé le dossier en profondeur et n’a relevé aucun élément permettant de retenir que l’ex-député-bourgmestre de Seraing aurait reçu des fonds de Philippe Leroy, son principal accusateur.

L’ex-député-bourgmestre de Seraing n’avait pas été jugé en même temps que les autres protagonistes du dossier car son immunité parlementaire n’avait pas été levée. Lors des débats, il avait contesté les accusations formulées contre lui et avait réclamé son acquittement.

Pas d’enrichissement personnel

Dans son jugement, le tribunal a analysé les éléments relatifs aux voyages effectués par Alain Mathot. Sur base d’un examen de la téléphonie, de réservations d’hôtels et d’utilisation de cartes de banque, le tribunal n’a pas pu objectiver l’existence de rencontres entre Alain Mathot et Philippe Leroy, l’accusateur qui prétend lui avoir remis des enveloppes pour un montant de plus de 700.000 euros.