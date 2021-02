Accord interprofessionnel 2021-2022 - La CSC Mons-La Louvière a mené des actions jeudi pour une augmentation des salaires

"Les travailleurs méritent plus que des cacahuètes!" Tel était le slogan qui portait les actions menées par les militants de la CSC jeudi à La Louvière et à Mons où des tracts de sensibilisation et de symboliques boîtes de cacahuètes ont été distribués au public.

Les actions concernaient l'accord interprofessionnel qui définit le cadre des augmentations du salaire dans le secteur privé ainsi que la gestion des carrières et des fins de carrières, la qualité de l'emploi et l'encadrement social des restructurations.

"La loi sur les salaires de 1996, qui été durcie en 2017, fixe l'évolution salariale", a expliqué Jean-Marc Urbain (CSC). "La marge de négociation fixée sur la base de cette loi est de 0,4%. Ce carcan rend toute négociation impossible et notre principale demande est de pouvoir retrouver la liberté de négocier de meilleurs salaires. Nous sommes certes conscients que nous sommes en période de crise et qu'il y aura des impacts sur l'économie. Mais une marge de 0,4% pour l'augmentation des salaires serait une 'aumône' pour les travailleurs, c'est 5 euros pour un salaire de 1.500 euros net par mois", ajoute le responsable syndical.