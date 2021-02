Kinepolis va projeter des productions Netflix et privatiser ses salles aux particuliers

Malgré la crise et la fermeture forcée de ses salles de cinéma en Belgique, Kinepolis regorge de projets pour le moment de leur réouverture. Le groupe belge va ainsi proposer de privatiser ses salles à des particuliers, qui pourront en réserver une pour maximum 10 personnes. Il projettera en outre des productions Netflix dès que cela sera possible en Belgique, après l'avoir déjà fait au Luxembourg et en Espagne, où les salles sont majoritairement ouvertes.

Par Belga