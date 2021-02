Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les travailleurs du nettoyage et du gardiennage demandent davantage de reconnaissance

Le secteur du nettoyage et celui du gardiennage ont mené deux actions jeudi à Bruxelles, à l'initiative du front commun syndical CSC, FGTB et CGSLB. Devant l'hôpital Erasme et devant le Cora d'Anderlecht, les manifestants ont demandé que le rôle essentiel des travailleurs du nettoyage et du gardiennage dans la lutte contre le coronavirus soit reconnu.

Par Belga