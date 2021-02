Aston Martin s'enfonce dans le rouge mais croit prendre le bon tournant

Aston Martin Lagonda a plus que triplé sa perte en 2020, à 410,5 millions de livres, à cause de la pandémie qui a freiné les ventes du constructeur automobile britannique de voitures de luxe, et en raison de charges de dépréciations.

Par Belga