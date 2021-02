Le secteur horeca demande une réouverture progressive dès le 1er avril

Le secteur horeca demande une réouverture des cafés et restaurants le 1er avril, à la veille du début des vacances de Pâques. La Fédération Horeca Bruxelles espère donc que le Comité de concertation de vendredi ne lui réservera pas de mauvaise blague. Une réouverture globale et «phasée» va permettre d’envisager une «libération totale» à l’été, selon la fédération.

Les Brasseurs belges nourrissent, eux aussi, de grandes attentes du Comité de concertation. «Une réouverture complète, sûre et contrôlée de l’horeca est d’autant plus envisageable dans les semaines à venir grâce à l’arrivée du beau temps, à l’avancée de la campagne de vaccination et un meilleur dépistage et traçage. Autre atout de taille: les balises encadrant les activités de l’horeca permettront aux citoyens de respirer, tout en évitant des dérives telles que les scènes d’attroupement constatées dernièrement», explique la fédération des Brasseurs dans un communiqué.