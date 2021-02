Alain Mathot en pleurs après son acquittement dans le procès Intradel-Uvelia: «Après 13 ans de procédure...»

Son avocat, Me Jean-Philippe Mayence, a évoqué une décision importante sur le plan de la démocratie. «Dans ce genre de dossier qui touche des politiciens, on abat les gens sur la place publique. Alain Mathot a subi 13 années de procédure. Mais pour tout ce qui concerne les accusations principales, le tribunal a relevé qu’il n’existe pas la preuve d’une seule rencontre entre Philippe Leroy et Alain Mathot. Pas la preuve du versement d’un seul euro. C’est un acquittement dans l’ensemble pour tous ces faits qui avaient été dénoncés contre lui. Le jugement ne laisse aucun doute sur l’acquittement intervenu. Le tribunal a fait preuve d’une écoute fantastique et d’un travail remarquable’», a commenté l’avocat.

Le parquet pourra faire appel de la décision. «Il me parait incroyable que le parquet puisse interjeter appel d’un jugement aussi bien motivé. Il faut laisser cet homme récupérer son honneur. Il a vécu longtemps avec des accusations de corruption, répercutées dans l’opinion publique. J’espère qu’on donnera autant d’importance à son acquittement et qu’on lui rendra cet honneur», a indiqué Me Mayence.