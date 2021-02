Le confinement a eu un impact sur l'activité immobilière en province de Liège

Alors que les transactions immobilières ont connu une baisse de 4,2 % en Flandre et de 4,8 % à Bruxelles, la Wallonie affiche une augmentation de 0,8 %. Avec + 3 %, la province de Liège fait partie des trois seules provinces, avec Namur et Luxembourg, à présenter une augmentation.

Concernant les maisons, hors immeubles de rapport et villas de luxe, les prix ont augmenté en province de Liège de 5,1 % pour atteindre un prix médian de 184.000 euros. Le prix médian des maisons n'a d'ailleurs fait qu'augmenter au cours des cinq dernières années (+ 18,7 %). C'est dans l'arrondissement de Huy que l'augmentation des prix est la plus marquée en 2020 (+ 10,8 %). Pour la première fois, le prix médian y atteint les 200.000 euros. Les prix les plus bas s'observent dans les communes au sud-est de la province et dans les anciens centres industriels.