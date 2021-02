Accord interprofessionnel 2021-2022 - Pas de grève à l'ordre du jour, mais l'idée n'est pas exclue (CSC)

Les négociations entre syndicats et employeurs sur les salaires et les conditions de travail dans le secteur privé ont été suspendues mercredi. La pierre d'achoppement? Une marge salariale plafonnée à 0,4% pour les deux prochaines années. Ni acceptable, ni justifiée aux yeux des syndicats. Tandis que le patronat fait valoir la faible marge de manœuvre en cette période de crise sanitaire et économique.

Les syndicats se sont mobilisés ce jeudi, notamment devant la BNB, pour faire du bruit et crier leurs revendications. D'après eux, les secteurs qui obtiennent de bons résultats financiers devraient accepter une augmentation salariale supérieure 0,4%.

Le président du syndicat chrétien Marc Leemans met déjà en garde contre d'autres actions à venir, dans les semaines qui viennent, pour "informer le grand public et faire pression sur les employeurs, mais aussi le gouvernement".