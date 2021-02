Les histoires interdites de Rappler.com: la vérité

Dès ce lundi 22 février, des médias – dont Le Soir – du monde entier et des organisations de défense de la liberté de la presse partagent une série de 5 vidéos sur la journaliste philippine Maria Ressa et les enquêtes de Rappler.com , le site d’informations en ligne qu’elle a créé en 2012.

« Je pense que les journalistes devraient s’unir. La manière la plus efficace de faire face aux attaques via les médias sociaux et aux autorités qui veulent empêcher les journalistes de faire leur travail, c’est de lutter ensemble », a déclaré Maria Ressa.

En partageant et en relayant massivement ces vidéos dans le monde entier, #AmplifyRappler enverra un message fort au président philippin Rodrigo Duterte : Maria Ressa et les journalistes de Rappler ne sont pas seuls. Nous les soutenons et nous continuerons à amplifier les enquêtes qui dérangent les autorités philippines.

Chapitre 4 : la vérité

« The Truth », quatrième épisode de cette série, raconte comment les journalistes de Rappler.com sont eux-mêmes et malgré eux devenus le sujet d'une histoire. En tant que cibles d'une vaste campagne de désinformation menée par le gouvernement philippin dans le but de discréditer leurs reportages et leurs investigations.