La construction mise sur les grands projets d'infrastructures pour sortir de la crise

Avec ce recul de 3,8%, le secteur de la construction a moins souffert que l'économie dans son ensemble (-6,2%), a relevé l'administrateur délégué de la Confédération Robert de Mûelenaere, alors que doit débuter samedi l'édition virtuelle du salon Batibouw. La reprise attendue cette année, de 5%, sera donc moindre que celle de l'économie dans son ensemble (entre +5 et +6,2%).

Pour ce faire, le secteur tourne son regard vers la liaison Oosterweel à Anvers, le réseau RER des transports publics autour de Bruxelles ou le tramway de Liège. Le secteur du génie civil a réussi à se maintenir plus ou moins à flot l'année dernière et, grâce à ces projets et à une augmentation des investissements publics, il devrait connaître une croissance de 8,5% cette année, espère la Confédération.