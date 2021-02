Une quarantaine de magasins Mestdagh en grève (2)

"Le ras-le-bol du personnel est lié à celui du secteur du commerce dans le cadre des négociations pour aboutir à un accord interprofessionnel entre syndicats et employeurs", explique Evelyne Zabus. "Les employés touchent des petits salaires, on leur impose souvent des contrats partiels, avec peu ou pas d'aménagement de fin de carrière...", détaille-t-elle.

D'autre part, la politique de l'emploi et le régime de travail posent problème chez Mestdagh, dénonce la CNE. "On a connu une restructuration massive il y a deux ans; 350 emplois sont passés à la trappe. Et aujourd'hui, la situation reste difficile. Les travailleurs accumulent les heures supplémentaires car la charge de boulot est importante. Il y a trop de CDD, d'emplois partiels et pas assez de CDI. Il faudrait régulariser les emplois précaires", réclame la permanente syndicale.