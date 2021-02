Karim Belhocine l’assure: «On a les joueurs pour remplacer Morioka»

Malgré des résultats décevants même si Charleroi reste sur quatre matches sans défaites en Pro League, les sourires étaient présents à Charleroi cette semaine. « Il y avait beaucoup de qualité et de positif cette semaine. Tout le monde a envie d’être positif et ça fait du bien », expliquait Karim Belhocine, qui tirait davantage de positif dans le score du match à Waasland-Beveren que s’il était resté de 0-0. « Cette réaction en fin de match était positive. Humainement et footballistiquement, je suis très content de ce que j’ai vu toute cette semaine. »

Et il espère que cela se traduira dans le résultat ce week-end. « Comptablement, on doit obtenir plus qu’actuellement. Les objectifs ? Ce qui m’importe, c’est le match de ce vendredi et ni le Top 4 ni autre chose. À trop parler de Top 4, on en oublie les objectifs qui se présentent à nous. Les matches, les performances et les points définissent les objectifs, pas l’inverse », poursuivait l’entraîneur, qui sera privé de Ryota Morioka ce vendredi. « C’est un joueur important, mais on a les gars pour le remplacer dans le groupe. »

La sélection sera connue plus tard ce jeudi, mais Karim Belhocine ne pourra pas compter sur des retours dans son groupe cette semaine.