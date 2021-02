Alexander De Croo: «Il ne faut pas se laisser tenter par l’imprudence maintenant»

« Faire croire aux citoyens que la délivrance est pour demain, cela n’amène qu’une chose, la perte de l’adhésion », a fait valoir la députée Catherine Fonck (cdH). « Votre stratégie est dogmatique et non pragmatique », a déploré Sophie Rohonyi (DéFI). « Les gens en ont marre de rester enfermés », a estimé Raoul Hedebouw (PTB), critiquant le fait que le « robinet de la vie privée » était celui qui avait été fermé le plus durement. « Vos collègues ne peuvent même pas s’adresser à vous et doivent passer par les médias », a observé Peter De Roover (N-VA). « Est-ce que la bulle au sein du gouvernement s’est fissurée ? », s’est-il interrogé.