L'entreprise de certification ferroviaire Belgorail acquiert une entreprise néerlandaise

HHC/DRS est le leader néerlandais de la certification et de l'inspection des engins de travaux ferroviaires, des véhicules rail-route et des engins de levage et de manutention. L'entreprise est établie aux Pays-Bas, en Allemagne et en Scandinavie.

Grâce à son rachat par son équivalent belge Belgorail, elle intègre le groupe français Certifer, basé à Valenciennes, qui fait dès lors son entrée sur le marché scandinave et renforce sa position sur les marchés néerlandais et allemand. Ce groupe, qui dispose de filiales ou succursales dans 14 pays, assure des missions d'inspection et de certification dans plus de 50 pays.