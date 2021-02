La D1A toujours plus proche des supporters: votez pour votre homme du match après chaque rencontre

« Qui est votre homme du match ? » La distance physique entre les joueurs et les supporters est bien tangible, mais l’engagement est plus grand que jamais. Les discussions dans les tribunes ou aux cafés ont désormais leur version digitale grâce à « Jupiler Man of the match » », affirme Leander Monbaliu, Chief Business Officer de la Pro League. « Le concept permet de retrouver l’ambiance que l’on aime dans un nouveau contexte et s’inscrit donc parfaitement dans la vision de la Pro League : s’engager avec des partenaires en faveur de l’innovation et l’expérience des matchs pour les supporters ».

Le week-end dernier, l’observateur attentif a déjà eu un petit avant-goût du tout nouveau concept, qui sera entièrement mis en place lors de la prochaine journée de championnat. À partir de ce week-end, tous les supporters pourront en effet voter sur le site web de la Jupiler Pro League afin de décider qui est le « Jupiler Man of the match ». Un élément supplémentaire dans l’expérience des supporters et du match et une façon de féliciter virtuellement votre homme du match.

En collaboration avec Crowdmanager, la Pro League et Jupiler ont développé un tout nouveau module de vote pour rendre possible le « Jupiler Man of the match ». A partir du 26 février, chaque fan de la Jupiler Pro League pourra voter pour son homme du match sur le site web de la Jupiler Pro League et bientôt dans l’app Jupiler.

« Jupiler est synonyme de passion du football. Malheureusement, les supporters ne peuvent pas vivre leur passion au stade. C’est pour cette raison que nous sommes heureux d’avoir lancé le concept Man of the match avec nos partenaires afin d’atteindre les supporters en live depuis leur salon », déclare Amaury Hayois, Marketing Manager de Jupiler.

« Rendre le football plus proche des supporters et impliquer davantage les supporters dans le football, c’est le défi que se fixe tous les jours Eleven. Grâce à ce concept de « Man of the match », les supporters déterminent en effet qui sera interviewé après le match en tant que joueur le plus décisif. De tels concepts contribuent indéniablement à renforcer l’expérience des supporters », déclare Massimo D’Amario, Head of Business Development Eleven.

Après 25 ans d’histoire commune, le partenariat entre Jupiler, la Pro League et les supporters prend une nouvelle dimension avec « Jupiler Man of the match ». Profitez du match sur Eleven Pro League et choisissez votre « Jupiler Man of the match » !

Comment les 5 joueurs sont-ils sélectionnés ? Qu’est-ce que le match rating ?

Le match rating est élaboré par l’équipe de STATS Perform pour prendre en compte toutes les facettes de la performance d’un joueur, en tenant compte de sa position.

Ces données sont aussi utilisées dans les retransmissions en direct de la Jupiler Pro League. Dans quelle mesure un joueur contribue-t-il à la performance offensive de son équipe par ses passes et ses tirs ? Qu’est-ce qu’un joueur ajoute pour arrêter les actions de l’autre équipe ? Quelle est l’efficacité d’un joueur avec ses tirs et ses passes ? Toutes ces choses sont prises en compte dans la formule de STATS et permettent ainsi la présélection des 5 « Jupiler Men of the match » possibles.