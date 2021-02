Les accidents avec dommages corporels plus nombreux et plus graves l'an dernier (Axa)

"L'institut Vias a précédemment indiqué qu'il faut remonter à 2013 pour trouver davantage d'accidents de la route graves qu'au cours des six premiers mois de 2020", explique Axa. "Comme il y avait moins de trafic, la vitesse excessive était souvent la cause des accidents. Les mois de février, mai, août et septembre ont vu un nombre élevé de décès. Septembre 2020 a été encore plus meurtrier que septembre 2019. Le beau temps a attiré de nombreuses personnes à l'extérieur, y compris des usagers faibles de la route."

L'assureur constate également une augmentation de la circulation des vélos et met en garde contre les accidents. "Nous constatons que les accidents de vélo pendant les trajets domicile-travail sont de plus en plus graves et fréquents. Jusqu'à 35% de plus au cours des quatre dernières années. Dans un cas sur cinq, la gravité des blessures entraîne une absence de plus d'un mois."

Le ratio combiné de l'assurance dommages pour les particuliers - c'est-à-dire les coûts liés aux sinistres par rapport aux primes perçues - est resté l'année dernière presque stable pour AXA Belgium, à 92,7%. En revanche, l'assurance non-vie pour les indépendants et les entreprises a connu une baisse de 0,9%.