Le confinement a eu un impact sur l'activité immobilière en province de Liège (2)

Alors que les transactions immobilières ont connu une baisse de 4,2 % en Flandre et de 4,8 % à Bruxelles, la Wallonie affiche une augmentation de 0,8 %. Avec + 3 %, la province de Liège fait partie des trois seules provinces, avec Namur et Luxembourg, à présenter une augmentation.

Concernant les maisons, hors immeubles de rapport et villas de luxe, les prix ont augmenté en province de Liège de 5,1 % pour atteindre un prix médian de 184.000 euros. Le prix médian des maisons n'a d'ailleurs fait qu'augmenter au cours des cinq dernières années (+ 18,7 %). C'est dans l'arrondissement de Huy que l'augmentation des prix est la plus marquée en 2020 (+ 10,8 %). Pour la première fois, le prix médian y atteint les 200.000 euros. Les prix les plus bas s'observent dans les communes au sud-est de la province et dans les anciens bassins industriels où l'habitat est souvent plus ancien et en moins bon état. Les prix les plus élevés se maintiennent dans des communes comme Neupré, Esneux, Chaudfontaine ou encore du Pays de Herve (Dalhem, Olne, Thimister-Clermont...).

"Dans l'arrondissement de Huy, on a observé un plus grand intérêt pour des zones moins recherchées habituellement en raison d'une moins grande accessibilité vis-à-vis des axes autoroutiers, comme Modave ou Clavier. Le fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées en télétravail a influencé le marché immobilier depuis la deuxième moitié de 2020 et cela sera peut-être le cas de façon durable", a estimé Renaud Grégoire, notaire en région hutoise.

Pour l'arrondissement de Waremme, on constate que l'activité immobilière continue de se développer du côté de Hannut en raison de l'accessibilité des axes autoroutiers et du caractère semi-rural. "De plus en plus de communes sont attentives à permettre la construction de petits immeubles de quelques appartements dans les centres de village car les gens ne sont pas toujours très mobiles. On remarque cela en Hesbaye et dans le Condroz et cela se vend assez vite", relève Renaud Grégoire.

Pour les appartements, alors que les prix en Wallonie ont augmenté de 6,1 %, la progression est de 7,3 % en province de Liège pour atteindre un prix médian de 166.000 euros. Pour les cinq dernières années, l'augmentation est de l'ordre de 14,5 %. La tendance à privilégier l'achat d'un appartement neuf reste importante. Ce sont toujours des communes comme Esneux, Chaudfontaine, Spa, Huy, Waremme, Hannut, Liège... où les prix sont les plus élevés. "A Liège, l'augmentation du prix d'un appartement est continue sur les cinq dernières années et est de l'ordre de près de 20 %. Cela est dû à des projets neufs qui trouvent acquéreurs malgré les prix plus élevés mais aussi à l'attrait du tram", a commenté pour sa part Aline Hugé, notaire à Liège.

De manière générale, si l'augmentation des prix, tant pour les maisons que pour les appartements, est continue et généralisée, elle est par contre jugée "relativement modérée".

Les taux des crédits hypothécaires restés très attractifs en 2020, malgré des conditions d'octroi plus strictes, peuvent également expliquer la hausse de l'activité immobilière. Pour 2021, les notaires liégeois estiment qu'il est difficile de prévoir l'impact de la crise sanitaire sur l'immobilier, tout en craignant une hausse des taux d'intérêts.