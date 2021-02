Coronavirus - Le résultat annuel d'AB InBev "considérablement" affecté par la crise (2)

Au cours de l'exercice 2020, les volumes ont diminué de 5,7%, à 530,6 millions d'hectolitres, et les produits ont reculé de 3,7%, à 46,8 milliards de dollars. Les marques mondiales du groupe, dont fait partie la belge Stella Artois aux côtés de Budweiser et Corona, n'ont pas échappé à ce recul général l'an dernier. Les produits combinés de ces marques ont diminué de 5% entre 2019 et 2020.

En Europe, la fermeture généralisée de l'horeca aux deuxième et quatrième trimestres a été "partiellement atténuée par la surperformance continue des marques premium et par des initiatives de gestion des revenus", relève AB InBev qui estime avoir gagné d'importantes parts de marché, particulièrement en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Compte tenu de la fermeture de l'horeca, le groupe a accru ses volumes dans la grande distribution, "favorisés par la force de notre portefeuille de marques mondiales, notamment Budweiser, qui a progressé d'un chiffre dans le haut de la fourchette grâce à une performance particulièrement solide au Royaume-Uni et aux Pays-Bas". Depuis l'été 2019, la célèbre pils américaine est brassée à Louvain pour les marchés français et néerlandais.

Dans l'ensemble, le groupe a constaté que les consommateurs s'étaient "rapidement adaptés à la nouvelle réalité en se tournant vers les occasions de consommation à domicile, en s'orientant davantage vers le canal de l'e-commerce et en trouvant de nouveaux moyens de maintenir le lien social". "Ce qui renforce notre confiance dans le potentiel à long terme de la catégorie bière", souligne ABI.

Le deuxième semestre de 2020 a d'ailleurs été moins dramatique et a permis à ABI d'enregistrer une croissance de 2,2% des volumes de bière.

Pour l'année 2021, AB InBev est optimiste, malgré les incertitudes liées à la crise du Covid, et prévoit une "amélioration significative" de ses produits et bénéfices par rapport à l'exercice 2020. "Nous prévoyons une croissance des produits grâce à une combinaison saine des volumes et des prix, se traduisant par une croissance des bénéfices. Nous continuerons d'utiliser efficacement nos ressources tout en renforçant les investissements dans nos marques", précise AB InBev.

Le groupe prévoit d'investir environ 5 milliards de dollars cette année "dans l'innovation et d'autres initiatives axées sur les consommateurs afin de soutenir la dynamique actuelle".

L'entreprise n'a en effet pas que les yeux rivés sur la bière. Elle entend poursuivre le développement de "marchés adjacents". "Notre portefeuille 'beyond beer', qui couvre notamment les catégories hard seltzer et cocktails prêts à boire, vins et spiritueux, a aujourd'hui largement dépassé un milliard de dollars de produits et a enregistré une croissance à deux chiffres en 2020."