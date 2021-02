La CNE avait annoncé mardi le dépôt d'un préavis de grève chez H&M, après la fermeture par l'enseigne de prêt-à-porter de plusieurs magasins en Belgique ces derniers mois. L'aile flamande, elle, a conclu un accord avec la direction sur un plan social.

Entre novembre 2020 et fin janvier 2021, huit fermetures de magasins ont été annoncées par H&M, selon le syndicat chrétien. Il reproche à l'enseigne de fermer ses magasins de manière "perlée" pour éviter de devoir passer par la case "licenciement collectif" et l'application de la "loi Renault", plus contraignante juridiquement.