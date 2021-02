Formule E: Stoffel Vandoorne, 2e l’an dernier, vise désormais le titre de champion du monde

Elle accède ainsi au plus haut niveau des compétitions reconnues par la Fédération internationale de l’automobile (FIA), rejoignant la Formule 1, le WRC (rallyes), le WEC (endurance) et le WRX (rallycross).

Restrictions sanitaires obligent, et pour l’heure, huit manches sont programmées: Diriyah vendredi et samedi, Rome le 10 avril, Valence en Espagne le 24 avril pour le premier ePrix sur un circuit permanent, Monaco le 8 mai, Marrakech le 22 mai et Santiago les 5 et 6 juin.